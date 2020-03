Calciomercato Inter, jolly per Conte | ‘Occasione’ da Madrid

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza un’occasione galactica che i nerazzurri potrebbero cogliere nella prossima sessione estiva

Nel prossimo calciomercato estivo l’Inter sarà chiamata a rinforzare l’undici titolare ma anche la rosa nel suo complesso per ridurre ulteriormente se non annullare del tutto il gap dalla Juventus. Questo significa che, oltre a due-tre big, la dirigenza nerazzurra dovrà regalare ad Antonio Conte anche giocatori capaci di risultare decisivi partendo dalla panchina nonché utilizzabili in ruoli diversi a seconda della necessità del momento.

Calciomercato Inter, occasione in casa Real: le ultime

Per delle alternative ai titolari l’Inter potrebbe prendere in considerazione qualche cosiddetto ‘scarto’ dei top club europei, naturalmente se vantaggioso pure sotto l’aspetto economico. Un nome in tal senso potrebbe essere quello di Lucas Vazquez che, stando alle indiscrezioni di mercato provenienti dalla Spagna, il Real Madrid è disposto a lasciar partire nella finestra estiva. Del resto fino allo scoppiare dell’emergenza coronavirus il 28enne di La Coruna aveva trovato poco spazio nella formazione allenata da Zinedine Zidane, complice a dire il vero la frattura all’alluce del piede sinistro. Il classe ’91 è legato alle ‘Merengues’ da un contratto in scadenza nel giugno 2021, per questo motivo Marotta potrebbe strapparlo a meno dei 20 milioni di euro che dovrebbe essere la valutazione del suo cartellino. L’ad interista vanta per giunta pure ottimi rapporti con Florentino Perez, che a sua volta potrebbe bussare in casa Inter per Skriniar e Lautaro.

Vazquez sarebbe elemento preziosissimo per Conte e per i nerazzurri, visto che può essere schierato in più ruoli oltre che sul suo naturale di esterno destro. In carriera lo spagnolo è stato infatti schierato con ottimi risultati anche da terzino e centrocampista interno. Il suo eventuale arrivo non scombussolerebbe il monte ingaggi, dato che potrebbe chiedere non oltre 4-4,5 milioni di euro l’anno, massimo dunque un milione in più di quanto percepisce attualmente a Madrid.

