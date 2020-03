Coronavirus, AIC contro i club: “Comportamento scriteriato e irresponsabile”

L’Assocalciatori ha denunciato con una nota ufficiale alcune società calcistiche italiane che, nonostante l’emergenza Coronavirus, convocano i calciatori.

Il ‘Coronavirus’ ha paralizzato anche il calcio italiano, ma l’Aic ha denunciato un comportamento poco consono da parte di alcuni club italiani. La Serie A è sempre più colpita dall’epidemia, con Fiorentina e Sampdoria che hanno annunciato di avere diversi contagiati fra i propri tesserati. Non tutte le società calcistiche però, come evidenziato dalle accuse dell’Assocalciatori, stanno prendendo tutte le misure necessarie per contrastare l’avanzata del ‘Coronavirus’.

Caos Coronavirus, Aic denuncia: “Alcuni club sono irresponsabili”

Con una durissima nota ufficiale, l’Aic ha messo in luce il comportamento di alcune società calcistiche italiane. L’Associazione Italiana Calciatori ha dichiarato che “In Italia ci sono ancora club che o sono vergognosamente irresponsabili, o vivono su Marte oppure sono privi di dignità. Se le società calcistiche convocano i calciatori per il solo fatto di controllare la presenza di febbre, costringendoli ad uscire di casa è un atto vergognosamente irresponsabile”. Una dura accusa da parte dell’associazione di cui è presidente Damiano Tommasi, ma volta alla tutela dei calciatori italiani.

Prosegue la diatriba fra l’Aic e le società calcistiche: l’Assocalciatori ha denunciato il comportamento scorretto di alcuni club in osservanza delle norme per il ‘Coronavirus’.

⚠️ #STIAMOACASA L’Associazione Italiana Calciatori, in un momento delicato per il Paese, è costretta suo malgrado a denunciare la paradossale situazione che si sta verificando in più di qualche club professionistico. 👉 https://t.co/BECy9SSrWy pic.twitter.com/bHMo96lpKC — AIC | Assocalciatori (@assocalciatori) March 14, 2020

