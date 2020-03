Calciomercato Juventus, colpo a centrocampo | 50 milioni!

La Juventus vorrebbe chiudere in tempi brevi il primo colpo della prossima stagione: assalto decisivo con un’offerta da 50 milioni!

Saranno mesi davvero incredibili tra l’emergenza del coronavirus e il calciomercato. La Juventus, però, continua ad imbastire possibili trattative in vista della prossima stagione cercando di essere tra le protagoniste europee.

Calciomercato Juventus, il piano per arrivare a Tonali

Sandro Tonali è già da diverso tempo sul taccuino della Juventus. Dopo la promozione in Serie A con il Brescia, il giovane centrocampista classe 2000 ha deciso di debuttare in massima serie con il club lombardo. Ora, però, le dinamiche sono cambiate e così la società bianconera potrebbe mettere sul piatto circa 50 milioni per convincere il presidente Cellino. Il possibile arrivo di Tonali vedrebbe così l’addio immediato di Miralem Pjanic, che non sarebbe più al centro del progetto tecnico di Maurizio Sarri. Nell’ultima sfida di campionato contro l’Inter lo stesso allenatore toscano gli ha preferito Bentancur nel ruolo di metodista.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, infine, la Juventus potrebbe convincere il Brescia inserendo nell’operazione due possibili contropartite: da una parte il giovane ed interessantissimo profilo di Nicolussi Caviglia, classe 2000, che sta mettendo in luce in prestito in Serie B al Perugia, e dall’altra Idrissa Touré, classe 1998, autore di un’ottima annata con la Juve Under 23 in Serie C.

La Juventus non intende aspettare altro tempo: Tonali è sempre più vicino a vestire la maglia della Juventus.

