Coronavirus, un altro caso positivo per la Sampdoria | L’annuncio sui social

La Sampdoria oggi ha annunciato la positività al Coronavirus di altri tre calciatori, senza però fare i nomi: il giocatore si è dichiarato tramite social.

Un’altra giornata nefasta per la Sampdoria, travolta dal ‘Coronavirus’: il club ligure ha annunciato altri tre giocatori positivi, senza però citarne i nomi. La Samp nei giorni scorsi aveva già comunicato la positività di Manolo Gabbiadini, Albin Ekdal, Colley, La Gumina e Thorsby. Il ‘Doria’ nel comunicato ha dichiarato che “per evitare fughe di notizie ha deciso di non dare più informazioni sui propri tesserati in merito al Coronavirus-COVID-19”. I giocatori della Sampdoria positivi ora sono otto.

Coronavirus, anche Depaoli positivo | L’annuncio social

Dopo il comunicato della Sampdoria sui tre tesserati risultati positivi al Coronavirus, Fabio Depaoli ha deciso di uscire allo scoperto dichiarando la propria positività al virus che sta piegato l’Italia. Il difensore classe ’97 si è esposto via social, rassicurando tutti: “Questo mostro invisibile ci sta colpendo indistintamente, ma possiamo vincere la nostra partita più importante”.

Anche Depaoli si aggiunge alla lista dei giocatori della Serie A positivi al Coronavirus: il difensore blucerchiato lo ha annunciato sul proprio profilo ‘Instagram’.

