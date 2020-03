Calciomercato Juventus, Mandzukic ‘chiama’ | Tentazione Qatar

La Juventus potrebbe perdere un altro senatore a giugno, potrebbe raggiungere altri due ex bianconeri: ad attenderlo ci sono Mandzukic e Benatia.

La Juventus del futuro presenta molte incognite: dal destino di Higuain a quello di Khedira, passando per le possibili cessioni di Pjanic e Rabiot. L’unica certezza è che Fabio Paratici dovrà lavorare alacremente sul centrocampo bianconero. Nella prossima stagione dovrà essere inserito Dejan Kulusevski, acquistato dalla Juventus nella finestra di mercato invernale. Plausibilmente, però, lo svedese non sarà l’unico innesto nel centrocampo bianconero. La mediana del club torinese potrebbe subire una vera e propria rivoluzione in estate: a farne le spese potrebbero essere dei senatori.

Calciomercato Juventus, sirene qatariote per Khedira | Mandzukic chiama!

Uno dei centrocampisti che potrebbe lasciare la Juventus in estate è Sami Khedira. Il tedesco ex Real Madrid ha un contratto che lo lega a ‘Madama’ fino al 2021 e per Paratici la prossima finestra di mercato potrebbe essere l’ultima occasione per fare cassa. Khedira è molto richiesto in Qatar, dove potrebbe raggiungere due ex bianconeri come Mandzukic e Benatia all’Al-Duhail. Il numero ‘6’ bianconero vedrebbe di buon grado la destinazione qatariota: potrebbe raggiungere due sue ex compagni e terminare la carriera in un esilio dorato. La Juventus, inoltre, potrebbe riuscire a guadagnare qualcosa dalla cessione del centrocampista tedesco. Per i bianconeri, poi, si tratterebbe di una plusvalenza: Khedira, infatti, nell’estate del 2015 è sbarcato a Torino a parametro zero.

L’operazione che vedrebbe Sami Khedira finire all’Al-Duhail in estate accontenterebbe tutti: la Juventus, che farebbe cassa, ed il tedesco, che raggiungerebbe così gli amici Mandzukic e Benatia.

