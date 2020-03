Calciomercato Inter, addio Lautaro | Annuncio dalla Spagna!

Lautarto Martinez potrebbe lasciare l’Inter al termine di questa stagione. L’affare sembra ormai in dirittura d’arrivo, ma attenzione ai top club d’Europa

Sarà un’estate davvero bollente in casa Inter. Il futuro di Lautaro Martinez resta sempre in bilico con la possibilità anche di immediato addio del forte attaccante argentino, protagonista in questa stagione con un’annata davvero da urlo sotto la gestione di Antonio Conte.

Calciomercato Inter, bloccato Lautaro: il Barcellona fa sul serio

Come svelato dal portale spagnolo ‘Sport’, il Barcellona ha già bloccato il centravanti nerazzurro, che lo ha seguito molto da vicino negli ultimi mesi. Dopo la sessione invernale di calciomercato ci sarebbe stata subito dopo una riunione della dirigenza con il presidente dei catalani, Josep Maria Bartomeu, pianificando così la prossima stagione con due nomi da urlo sul tavolo. Uno è Neymar, l’altro è proprio l’attuale attaccante dell’Inter pronto a formare un tandem d’attacco da urlo con il suo amico e connazionale Lionel Messi, che ha sempre speso parole importanti nei suoi confronti.

Ma attenzione agli altri club d’Europa, come Manchester City e Chelsea pronti a mettere sul piatto offerte shock per strapparlo alla concorrenza: il club blaugrana resta sempre molto positivo per l’operazione con l’Inter.

Ora Lautaro potrebbe salutare l’Inter – che ha individuato in Aubameyang l’erede del ‘Toro’ – con la situazione che sta diventando sempre più interessante per il Barcellona, pronto a mettere a segno il primo colpo davvero significativo per l’estate.

