Calciomercato Juventus, obiettivo Hernandez | Ecco la contropartita

La Juventus è pronta a far tornare alla base il proprio centrocampista per poi cederlo nuovamente. Possibile inserimento nell’operazione di mercato con il Milan

Il calcio è fermo a causa dell’emergenza coronavirus ed è l’occasione giusta per le società di analizzare il cammino fatto fin qui e le mosse da attuare nel prossimo calciomercato. La Juventus ha avuto qualche incertezza di troppo soprattutto negli ultimi due mesi, ma nonostante il rendimento altalenante è ancora in corsa per tutti gli obiettivi di questa stagione.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, Champions ed Europa League | Ecco il piano dell’UEFA

Per il futuro, però, si pensa a innesti importanti perché si vuole garantire al proprio tecnico una rosa ancor più competitiva per fare bene. I reparti con più probabilità di cambiamenti al momento sembrerebbero difesa e centrocampo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, jolly per Conte | ‘Occasione’ da Madrid

Calciomercato Juventus, riscatto di Mandragora: può servire per arrivare a Hernandez

Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la Juventus nella prossima estate eserciterà il diritto di riscatto per Rolando Mandragora e pagherà 26 milioni di euro. Il centrocampista, però, non dovrebbe restare in bianconero ma successivamente potrebbe trasferirsi in un’altra squadra.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Mandzukic ‘chiama’ | Tentazione Qatar

Il 22enne potrebbe essere usato dai bianconeri nella trattativa con il Milan per arrivare a Theo Hernandez. Il terzino sinistro francese sta vivendo una grande stagione e i bianconeri lo avrebbero messo nel mirino per rinforzare le fasce nella prossima estate. Mandragora potrebbe essere un elemento importante per alleggerire il prezzo.

In questo scambio i rossoneri potrebbero guadagnare sicuramente a centrocampo e continuare il proprio progetto giovani, mentre la Juventus si ritroverebbe un terzino importante per il presente e per il futuro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Coronavirus, rinvio o stop totale in Premier League | Gli scenari possibili

Calciomercato Milan, colpaccio in attacco | Lo ‘porta’ Donnarumma