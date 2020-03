Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo | Notizia a sorpresa!

Sono già tante le voci che circolano sul futuro di Cristiano Ronaldo, ma la Juventus inizia a studiare le mosse per il futuro

Passano gli anni ma Cristiano Ronaldo sembra sempre più infinito. Il fenomeno portoghese sta vivendo un’altra stagione a grandissimi livelli e si sta dimostrando ancora una volta uno dei migliori calciatori della storia del calcio. A 35 anni riesce a stupire e decidere gli incontri anche da solo, e grazie a lui la Juventus è riuscita a risalire dai momenti di difficoltà.

Ora i bianconeri, anche se a volta poco convincenti, sono in lotta per tutte e tre le competizioni e vogliono chiudere al meglio questa stagione. CR7 ha un contratto in scadenza tra due anni ma già sono insistenti le voci sul suo futuro.

Calciomercato Juventus, rinnovo di altri due anni per Cristiano Ronaldo

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Cristiano Ronaldo potrebbe essere blindato ulteriormente alla scadenza del suo contratto. La dirigenza potrebbe fare di tutto per trattenerlo soprattutto nel caso in cui non arrivasse la vittoria della Champions League entro il 2022.

Si parla di un rinnovo di altre due stagioni, che porterebbe il portoghese a giocare con i bianconeri fino a 39 anni. In questo modo si potrebbero beffare le squadre che lo cercano e lo sognano per il futuro, come David Beckham che lo vorrebbe portare in MLS.

Questi mesi hanno dimostrato che l’età per Cristiano Ronaldo non è un problema, visto che la sua media gol non è cambiata, anzi, per ora è anche migliorata rispetto alla stagione scorsa.

