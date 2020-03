Inter, sostituto a sorpresa per Lautaro | 135 milioni!

L’Inter è pronta a fare cassa con la cessione di Lautaro Martinez e, intanto, ha individuato il sostituto dell’argentino per l’attacco nerazzurro.

La trattativa più importante del prossimo mercato sembra essere la cessione di Lautaro Martinez da parte dell’Inter. Il ‘Toro’ è diventato l’obiettivo numero uno di Real Madrid e soprattutto Barcellona, una concorrenza che gioverà ai nerazzurri. Marotta, infatti, potrebbe riuscire a trarre il meglio dall’operazione Lautaro innescando un’asta al rialzo fra le due big spagnole. Il corposo incasso che la ‘Beneamata’ si appresta a fare con la cessione dell’argentino dovrà essere investito sul mercato però. E sostituire l’ex attaccante del Racing Club de Avellaneda non sarà un’operazione semplice. Per questo motivo Marotta sta sondando il mercato da tempo e ora sembra aver individuato il profilo adatto.

Calciomercato Inter, Marotta trova l’erede di Laurato: è Iñaki Williams!

L’Inter sta tornando ad affacciarsi nel calcio che conta ed il progetto di Marotta è molto ambizioso: gli arrivi di Conte e Lukaku in estate ne sono un chiaro segno. Per questo motivo la perdita di Lautaro in estate non sarebbe vista in maniera catastrofista in casa Inter. I nerazzurri, come riporta ‘GOL Digital’, avrebbero individuato in Iñaki Williams il degno erede dell’argentino. L’attaccante spagnolo di origini ghanesi ha una clausola rescissoria di 135 milioni con l’Athletic Bilbao, ma i baschi sono disponibili a trattare al ribasso.

Iñaki Williams sta brillando con l’Athletic e nell’ultima stagione ha dimostrato di essere pronto per il grande salto. L’attaccante classe ’94 è molto costoso, però, e l’Inter potrebbe essere una delle poche società in grado di permetterselo. Antonio Conte sarebbe entusiasta di accoglier Iñaki Williams, che con Lukaku formerebbe una coppia d’attaccanti davvero esplosiva.

