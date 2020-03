Calciomercato Inter, top club si tira indietro | Bomber più vicino

Inter e Barcellona sembrerebbero avere un obiettivo in comune in attacco: ma secondo le ultime indiscrezioni, i blaugrana sarebbero pronti a farsi da parte

La prossima sessione di calciomercato potrebbe vedere un giro di attaccanti che infiammerebbe l’estate. Il Barcellona sta da tempo cercando un attaccante che possa essere l’erede di Luis Suarez, in cima alla lista ci sarebbe Lautaro Martinez dell’Inter, ma non solo. Un altro attaccante nella lista dei ‘blaugrana’ arriverebbe dalla Premier League e sarebbe anche nel mirino dell’Inter. Una delle due squadre però, avrebbe deciso di farsi da parte per puntare ad altro.

Calciomercato Inter, il Barcellona fa un passo indietro: assalto al bomber

Il Barcellona è da tempo sulle tracce di un attaccante per la prossima stagione, sulla lista dei catalani ci sono molti nomi importanti, tra cui quello di Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaccante dell’Arsenal avrebbe il proprio contratto con i ‘Gunners’ in scadenza il prossimo anno ed il suo valore si aggirerebbe intorno ai 70 milioni di euro. Sulle sue tracce ci sarebbe anche Beppe Marotta, che cercherebbe un attaccante per l’Inter in caso di partenza di Lautaro Martinez. Secondo quanto riportato da ‘Express‘, proprio al giocatore argentino è legata la decisione del Barcellona di fare un passo indietro nei confronti dell’attaccante gabonese.

Infatti la società spagnola avrebbe deciso che le due priorità per il prossimo anno sarebbero l’attaccante dell’Inter ed il ritorno di Neymar dal PSG. Questa scelta lascerebbe via libera ai nerazzurri per il bomber della Premier League, per finanziare l’operazione però, l’Inter dovrà rinunciare al suo numero dieci.

