Calciomercato Juventus, big a rischio | Top club pronto all’assalto

Il Real Madrid ha messo gli occhi su una stella della Juventus: potrebbe essere lui il rinforzo per il centrocampo delle Merengues.

L’addio di Cristiano Ronaldo al Real Madrid per raggiungere la Juventus è stato uno snodo cruciale per il mondo del calcio. Ha segnato, infatti, la fine del dominio del club spagnolo sul calcio europeo. Con ‘CR7’ il Real si era aggiudicato 4 Champions League in 5 anni, instaurando un vero e proprio monopolio sulla competizione più importante dell’UEFA.

La scelta di Ronaldo, poi, sembrava incoronare la Juventus come prossima regina del calcio europeo. La crescita dei bianconeri, però, non è sembrata adeguata alle aspettative ed il Real sta tornando ad alzare la testa. Gli spagnoli, ora, sarebbero pronti ad acquistare dalla Juventus il sostituto di Casemiro per il centrocampo delle Merengues.

Calciomercato Juventus, il Real Madrid vuole Bentancur | Le ultime

Dopo tante incertezze, Maurizio Sarri sembra aver trovato la composizione definitiva del centrocampo bianconero, che si potrebbe riassumere così: Bentancur e altri due. Per questo motivo il centrocampista uruguaiano classe ’97 è considerato un intoccabile da Fabio Paratici. Nel mondo del calcio, però, nessuno è incedibile e anche Bentancur non fa eccezione: l’uruguaiano, attualmente, è valutato intorno ai 60 milioni di euro e un’offerta irrinunciabile potrebbe fare vacillare ‘Madama’.

La Juventus ha messo le mani su Rodrigo Bentancur nell’estate del 2015, in occasione dell’affare Carlitos Tevez con il Boca Juniors. Dopo aver brillato nel campionato argentino, ‘Lolo’ -come lo chiamano in famiglia – si è preso la maglia da titolare nella Juventus e nella nazionale uruguaiana. Il futuro è di Bentancur, ma il futuro di Bentancur potrebbe essere lontano da Torino. Il Real Madrid, infatti, è alla ricerca di un’alternativa a Casemiro e il classe ’97 potrebbe essere il profilo giusto dato che l’uruguaiano ha dimostrato di saper agire alla grande al centro della mediana.

La Juventus vuole tenersi stretta Bentancur, ma il possibile interesse del Real Madrid rischia di far cambiare i piani: in estate potrebbe esserci un assalto degli spagnoli sul centrocampista bianconero.

