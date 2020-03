Calciomercato Juventus, restyling in difesa | Possibile ritorno di fiamma

Le ultime di calciomercato Juventus si focalizzano sul nome di un difensore che potrebbe tornare nel mirino dei bianconeri in vista della prossima estate

Nella prossima sessione di calciomercato la Juventus cambierà più di qualcosa anche in difesa. I laterali sono tutti a rischio cessione, mentre tra i centrali l’unico sicuro di partire ad oggi è Daniele Rugani che come noto è stato purtroppo riscontrato positivo al coronavirus. Il 25enne di Sesto di Moriano potrebbe venir rimpiazzato da un difensore di spessore internazionale, considerati gli acciacchi fisici e l’età di capitan Chiellini, e che Merih Demiral rientrerà dal grave infortunio a estate inoltrata.

LEGGI ANCHE ->>> Serie A, rinviato il Consiglio Federale | Il comunicato ufficiale

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per la difesa: i dettagli

Per il reparto arretrato bianconero, zona centrale, sono stati fatti già diversi nomi. Tra questi non figura un vecchio obiettivo per il quale a nostro avviso potrebbe invece esserci un ritorno di fiamma: parliamo di José Gimenez. L’uruguaiano è stato a lungo inseguito dalla Juve (e non solo), poi il rinnovo con l’Atletico Madrid fino al giugno 2023 – con tanto di innalzamento della clausola risolutiva da 60 a oltre 100 milioni di euro – ha placato se non spento del tutto l’interesse bianconero nei suoi confronti. Ma ora la situazione è cambiata: anche a causa di alcuni problemi di natura muscolare, infatti, l’ex Danubio non è più un pilastro della formazione allenata dal ‘Cholo’ Simeone.

LEGGI ANCHE ->>> Milan, emergenza Coronavirus: duro sfogo del centrocampista

Complice la deludente e sfortunata annata la valutazione di Gimenez potrebbe essersi abbassata fino a una cifra tra i 50 e i 60 milioni di euro, anche se un’eventuale trattativa coi ‘Colchoneros’ resterebbe ugualmente a dir poco complicata. Paratici e compagnia potrebbero però sfruttare a proprio vantaggio la possibile voglia del sudamericano, bravo nei contrasti e in marcatura, di provare una nuova esperienza dopo 7 anni a Madrid in cui ha vinto Liga, supercoppa di Spagna, Europa League e supercoppa europea.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Lautaro-Barcellona: due top player nella trattativa

Barcellona, assalto a sorpresa: 40 milioni in Serie A