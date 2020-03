Barcellona, assalto a sorpresa | 40 milioni in Serie A

Il Barcellona vuole rinnovare il riparto difensivo nella prossima stagione e per farlo avrebbe messo gli occhi su un protagonista della Serie A.

In estate la squadra che si prospetta ad essere più attiva sul mercato è il Barcellona. I catalani, infatti, hanno due obiettivi molto ambiziosi in avanti: Lautaro Martinez dell’Inter ed il ritorno di Neymar dal PSG. Il sogno del Barcellona è quello di tornare ad avere l’attacco più temuto del mondo, affiancando a Messi i migliori compagni di reparto possibili. I blaugrana, però, si trovano anche nella necessità inderogabile di ringiovanire il reparto difensivo. E proprio per questo gli uomini di mercato catalani avrebbero messo gli occhi su un difensore della Lazio.

Calciomercato, il Barcellona punta Luiz Felipe | Lotito vuole 40 milioni

La squadra rivelazione della Serie A è stata senz’altro la Lazio. I biancocelesti, al momento dello stop del campionato italiano, si trovano ad un solo punto di distanza dalla Juventus. Il successi della Lazio di Simone Inzaghi non sono arrivati solamente per i goal di Immobile, ma anche per una difesa di alto livello. Nella retroguardia biancoceleste si è contraddistinto Luiz Felipe che, stando a quanto rivelato da ‘Mundo Deportivo’, ora è entrato nei radar del Barcellona. Il 22enne brasiliano è stato valutato 40 milioni di euro da Lotito e per i blaugrana rappresenterebbe un investimento molto interessante.

Il Barcellona è alla ricerca di giovani talenti per ringiovanire la retroguardia e Luiz Felipe sarebbe in cima alla lista dei desideri!

