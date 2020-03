Calciomercato Inter, addio in estate | Non si adatta al gioco di Conte

Non è semplice adattarsi al gioco orchestrato da Antonio Conte. Lo sa bene Diego Godin che sarebbe dovuto essere il leader della difesa ma le cose sono già cambiate.

Mentre il mondo del calcio è fermo per l'emergenza Coronavirus, è anche il tempo di iniziare a tirare le prime somme. Una pausa forzata utile a capire cosa è andato e cosa invece non ha funzionato fino a questo momento, in modo tale da pianificare anche la prossima annata. Una riflessione questa che all'Inter è assolutamente di casa, con Diego Godin che in particolar modo sta pensando al proprio futuro dopo una prima stagione in Serie A ben lontana dalle aspettative della vigilia. L'uruguayano era infatti arrivato a parametro zero in estate dall'Atletico Madrid, come fiore all'occhiello della campagna acquisti difensiva. L'ex 'Colchonero' sarebbe infatti dovuto diventare il leader assoluto della difesa architettata da Antonio Conte. Le cose però non sono andate come da previsione.

Calciomercato Inter, Godin ha deluso: può partire in estate

Su 25 gare di campionato disputate, Godin ne ha saltate ben nove, subentrando dalla panchina a gara in corso in 3 circostanze. Numeri che sintetizzano al meglio l’involuzione dell’esperto uruguayano che da leader designato della difesa si è ritrovato a diventare un rincalzo di lusso. Spesso e volentieri infatti Conte gli ha preferito la freschezza atletica del giovane Bastoni, che meglio si adatta ai meccanismi della difesa a tre del tecnico salentino.

Proprio lo schieramento difensivo è stato fin qui uno dei maggiori problemi di Godin che non è riuscito a calarsi nella parte dopo anni da colonna portante dello scacchiere a quattro. Una situazione inaspettata che secondo quanto riferito da ‘As’ potrebbe anche portare l’ex Atletico a cambiare aria in estate. Una tentazione che sarebbe già stata a gennaio salvo rientrare immediatamente. Al termine della stagione però le cose potrebbero cambiare nonostante il contratto valido fino al 2022 che lo lega all’Inter.

