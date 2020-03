Emergenza Coronavirus, UFFICALE | Rinviati gli Europei

Adesso è ufficiale: gli Europei in programma in estate sono stati spostati al 2021. La UEFA ha preso la propria decisione in virtù dell’emergenza Coronavirus.

Mancava ormai solamente l’ufficialità che è arrivata prontamente nel primo pomeriggio di oggi: gli Europei vengono rinviati di un anno, dall’estate 2020 a quella del 2021 a causa dell’emergenza Coronavirus. Dopo l’ultima riunione è arrivata la decisione definitiva, che era ormai nell’aria ormai da giorni. A confermare il tutto la UEFA con un annuncio apparso sul proprio sito ufficiale. Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

Europei, rinvio al 2021: la decisione della UEFA

Così la UEFA ha annunciato il rinvio degli Europei sul proprio sito ufficiale: “La UEFA ha annunciato oggi il rinvio della sua principale competizione per squadre nazionali, UEFA EURO 2020, che non si svolgerà a giugno e luglio di quest’anno. La salute di tutti coloro che sono coinvolti nel gioco è la priorità, e si è inoltre voluto evitare di esercitare pressioni inutili sui servizi pubblici nazionali coinvolti. La mossa aiuterà tutte le competizioni nazionali, attualmente in attesa a causa dell’emergenza COVID-19, da completare”.

