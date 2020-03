Calciomercato Juventus, Dybala nel mirino | Offerta dalla Premier

In estate arriverà una vera e propria rivoluzione in casa Juventus, soprattutto per il reparto offensivo: offerta da urlo per Paulo Dybala

Paulo Dybala potrebbe salutare la Juventus al termine della stagione. L’attaccante argentino sarebbe finito nel mirino delle big d’Europa dopo che nella scorsa estate è stato sul punto di dire addio al club bianconero. Poi la sua permanenza lo ha messo ancora in luce grazie alle sue giocate d’alta classe, che hanno attirato nuovamente gli interessi delle big d’Europa.

Calciomercato Juventus, offerte super del Manchester United per Dybala

Nell’ultima sfida di campionato contro l’Inter la “Joya”, partito inizialmente dalla panchina, ha deliziato tutti nella ripresa con un gol incredibilmente entusiasmante d’esterno mancino che ha messo k.o. Handanovic. Come svelato dal portale spagnolo donballon sulle sue tracce ci sarebbe il Manchester United, desideroso ad un nuovo colpo in estate dopo l’arrivo di Bruno Fernandes a gennaio. L’innesto del portoghese si è rivelato indispensabile per i Red Devils, che vogliono replicare nella sessione estiva di calciomercato.

All’età di 26 anni Dybala ha messo a segno in questa stagione ben 13 gol diventando sempre più indispensabile per Sarri. Il Manchester United potrebbe mettere sul piatto circa 70 milioni di euro per strapparlo alla Juventus. Il suo futuro così resta sempre in bilico con l’argentino, pronto ad una nuova avventura della sua avvincente carriera.

Una vera e propria rivoluzione per i bianconeri con Dybala che dovrà decidere il suo futuro in breve tempo, anche se le ultime indiscrezioni danno l’argentino più vicino al rinnovo con la Juventus che all’addio.

