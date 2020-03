Emergenza coronavirus | Calciomercato estivo: idea dalla Norvegia

L’emergenza coronavirus ha messo in ginocchio l’Italia e l’Europa intera con la sospensione di campionati e competizioni: l’idea dalla Norvegia

L’emergenza Coronavirus non si placa, anzi continuano senza sosta i casi in tutta Europa. E così dalla Norvegia arriva la proposta del presidente federale, Terje Svendsen, per quanto riguarda il calciomercato e lo stop dei trasferimenti. Dopo lo spostamento di Euro2020 al prossimo anno, ecco che potrebbe una nuova decisione da parte della FIFA in base alla proposta dei club.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Mandzukic ‘chiama’ | Tentazione Qatar

Calciomercato, la proposta del presidente norvegese Svendsen

Attraverso una nota ufficiale sul sito della Federazione norvegese, lo stesso Presidente ha svelato di voler vietare i trasferimenti dei calciatori del mondo professionistico se dovesse persistere l’emergenza del Coronavirus. E, in questo caso, dovrebbe entrare in gioco la FIFA con una lettera già inviata dalla NFF per fermare al momento il calciomercato rinviando tutti i trasferimenti dopo la pandemia.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, Champions ed Europa League | Ecco il piano dell’UEFA

Ora l’obiettivo resta quello di tornare a giocare il prima possibile esultando per un gol e per una parata all’ultimo secondo. Per ora si combatte contro un male invisibile con una guerra sempre più silenziosa che sta provocando la morte di migliaia di persone. Il calcio e, soprattutto il fronte calciomercato, sta passando logicamente in secondo piano.

L’emergenza Coronavirus dovrà essere risolta in tempi brevi con la finale di Champions League fissata per il 27 giugno. Ci riusciremo?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Coronavirus, rinvio o stop totale in Premier League | Gli scenari possibili

Calciomercato Milan, colpaccio in attacco | Lo ‘porta’ Donnarumma