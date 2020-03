Calciomercato Juventus, pronti tre rinnovi | Manca solo la firma

Con il campionato fermo la Juventus si concentra sul mercato e sui rinnovi dei contratti: pronto il prolungamento per tre bianconeri

Il campionato è ormai fermo da due settimane a causa dell’emergenza Coronavirus che ha pervaso l’Italia. Se e quando si ricomincerà è ancora difficile da prevedere, per questo le società si concentrano su altri aspetti. La Juventus oltre a pensare agli obiettivi di mercato, ragiona sui contratti da prolungare. Tre giocatori bianconeri sarebbero ormai molto vicini al rinnovo di contratto. Infatti Chiellini, Buffon e Matuidi, secondo quanto riportato dal ‘Corriere di Torino‘, avrebbero già raggiunto l’accordo con la società. Per tutti e tre i calciatori il prolungamento sarà per un altro anno, quindi fino al 2021, poi vedranno se continuare in bianconero o no. Per quanto riguarda le due colonne juventine, Buffon e Chiellini, alla fine del prossimo potrebbe iniziare ragionare anche sulla possibilità di appendere gli scarpini al chiodo.

