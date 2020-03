Calciomercato Inter, ‘scontro’ per Icardi | Le ultime

Il futuro di Mauro Icardi è sempre in bilico. L’attaccante argentino potrebbe essere al centro di un braccio di ferro: ecco i motivi

Da eroe all’Inter a seconda scelta al PSG: in poco tempo Mauro Icardi ha dovuto affrontare diverse difficoltà. Dall’addio alla fascia di capitano al trasferimento in prestito sotto la Tour Eiffel in estate. Ora il suo riscatto da parte del club francese è sempre in bilico con l’attaccante argentino che non sembra essere più una prima scelta del tecnico Tuchel.

Calciomercato Inter, braccio di ferro per Icardi

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” Icardi sarebbe finito al centro di un braccio di ferro tra Tuchel e il ds Leonardo. Il primo non lo giudica più un titolarissimo mettendolo così anche in panchina nelle sfide decisive, mentre il dirigente brasiliano vorrebbe riscattarlo sulla base di 70 milioni visto che è stato l’artefice del suo trasferimento.

L’Inter così cercherebbe di fare una plusvalenza decisiva soprattutto in un periodo così complicato a causa del coronavirus. Icardi, come noto, è da tempo finito nel mirino della Juventus: per lui il club bianconero è probabilmente l’unica possibilità in Serie A, anche se un’eventuale trattativa tra nerazzurri e bianconeri presenta diversi ostacoli.

Il futuro di Mauro Icardi è sempre avvolto dal mistero con la possibilità di nuove avventure decisive della sua carriera.

