Coronavirus, UFFICIALE: anche Dybala e la fidanzata positivi

Un altro caso positivo al coronavirus nella Juventus, si tratta di Paulo Dybala, insieme alla sua fidanzata Oriana: ad annunciarlo lo stesso argentino

Anche Paulo Dybala è positivo al coronavirus. Dopo Rugani e Matuidi, l’argentino è il terzo caso nel club bianconero: insieme a lui positiva anche la fidanzata Oriana Sabatini, come è successo per la compagna di Rugani, Michela, che è anche incinta. A renderlo noto è stato lo stesso Dybala attraverso un post su Instagram. “Siamo in perfette condizioni”, ha rassicurato la ‘Joya’.

Coronavirus, Dybala positivo: con lui anche la fidanzata Oriana

Paulo Dybala è il terzo giocatore della prima squadra della Juventus a risultare positivo al coronavirus. Dopo Matuidi e Rugani, l’argentino ha annunciato i risultati del test effettuato, a qui si è sottoposta anche la fidanzata Oriana Sabatini e che anche per lei ha dato esito positivo. L’annuncio è arrivato su Instagram: “Ciao a tutti, volevo informarvi che abbiamo appena ricevuto i risultati del test Covid-19 e sia io che Oriana siamo risultati positivi. Fortunatamente siamo in perfette condizioni. Grazie per i vostri messaggi. Un saluto a tutti!”.

Poco dopo anche il comunicato ufficiale della Juventus: “Il calciatore Paulo Dybala è stato sottoposto ad esami medici che hanno rivelato la sua positività al Coronavirus-COVID-19. Il calciatore, da mercoledì 11 marzo, in isolamento volontario domiciliare, continuerà ad essere monitorato e a seguire lo stesso regime. Sta bene ed è asintomatico”.

L’argentino non era comunque tra i giocatori bianconeri ad aver lasciato l’Italia, come invece hanno fatto Higuain, Pjanic, Khedira e Douglas Costa.

