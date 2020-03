Calciomercato Inter, Conte trema | Pagano la clausola!

Nonostante la sospensione delle varie competizioni a causa dell’emergenza Coronavirus, Antonio Conte non sembra tranquillo: assalto al top player!

Antonio Conte non è sereno. Nonostante la sospensione delle varie competizioni l’allenatore dell’Inter non sembra più tranquillo a causa del calciomercato. L’attaccante argentino, Lautaro Martinez, sarebbe nel mirino già da tempo delle big d’Europa con il Barcellona sempre in agguato. Ma non è il solo top club d’Europa pronto a fare follie per il sudamericano.

Calciomercato Inter, Chelsea forte su Lautaro Martinez

Come svelato dal portale spagnolo todofichajes, il Chelsea potrebbe superare la concorrenza del Barcellona pagando la clausola di 111 milioni valida per l’estero. Il manager dei “Blues” Lampard lo segue da tempo e così il suo futuro sembra ormai essere lontano da Milano.

Finora l’attaccante argentino è stato protagonista di una stagione da urlo mettendo a segno ben 16 gol e 4 assist vincenti complessivi sotto la gestione di Conte. Nel 3-5-2 disegnato dall’allenatore leccese El Toro si è trovato a meraviglia, in grado così di non dare punti di riferimento agli avversari per poi essere mortifero in area di rigore con la sua classe cristallina.

Lautaro Martinez (Getty Images)Sarà davvero un’estate davvero bollente in casa Inter con la strategia migliore per la possibile cessione di Lautaro Martinez.

