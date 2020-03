Calciomercato Milan, big in bilico | 40 milioni dalla Juve

Arrivato in estate dal Real Madrid, Theo Hernandez ha presto conquistato il Milan a suon di grandissime prestazioni. Una crescita che potrebbe attirare anche altre big.

Caccia ai terzini in casa Juventus. Una costante quella del calciomercato bianconero che da diverse sessioni continua a sondare il terreno in cerca della giusta occasione sulle corsie difensive. A destra in estate l’avvicendamento, fin qui poco fruttuoso, tra Cancelo e Danilo con il brasiliano che complice anche qualche infortunio di troppo non ha brillato. A sinistra l’unico mancino di ruolo è Alex Sandro che non sempre ha offerto un rendimento confacente con i suoi abituali standard. Il brasiliano inoltre non ha una vera e propria alternativa di ruolo se non il solo De Sciglio, destro di piede, che si adatta su entrambe le fasce. Per questo motivo la Juventus tiene sempre gli occhi ben aperti in questa zona di campo. Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

Calciomercato Juventus, idea Hernandez dal Milan: il francese potrebbe partire

La grande chance per la Juventus potrebbe arrivare dal Milan con Theo Hernandez che sta vivendo una stagione decisamente positiva come testimoniano anche i sei gol e due assist tra coppa e campionato messi a referto. Nell’ultimissimo periodo però il giovane francese è apparso in flessione, ed anche le vicende societarie non sembrano averlo lasciato indifferente. L’allontanamento di Boban lo ha colpito, e gli interrogativi relativi al suo futuro ora riguardano eventuali cambiamenti con il probabile addio di Maldini.

Hernandez è stato infatti un vero e proprio colpo dell’ex capitano rossonero che in estate potrebbe salutare. Da valutare dunque l’eventuale reazione dell’ex Real Madrid che il Milan in caso di addio clamoroso valuta sui 40 milioni di euro. Al momento non figura alcuna richiesta ma da qui a giugno le cose potrebbero anche cambiare. La Juventus rimane alla finestra.

