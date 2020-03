Juventus, pericolo Liverpool | Super offerta per sostituire Mane

Il Liverpool potrebbe perdere Mane in estate. Klopp guarda in casa Juventus: obiettivo Dybala per i ‘Reds’

Jurgen Klopp potrebbe rivoluzionare l’attacco del Liverpool nella prossima stagione. Sia per cercare nuove soluzioni nel proprio tridente offensivo, che per supplire ad eventuali partenze pesanti. Una di queste riguarda Sadio Mane, cercato con insistenza dal Real Madrid dell’estimatore Zidane.

I ‘Blancos’ sarebbero disposti a mettere sul piatto un assegno faraonico per strappare il senegalese a Klopp, spingendosi ad offrire fino a 150 milioni di euro. Una proposta economica difficilmente rifiutabile per il club campione d’Europa, che ha già iniziato a muoversi sul mercato per non farsi trovare impreparato nella finestra estiva del mercato.

Calciomercato Juventus, Klopp piomba su Dybala

Oltre a Werner, già da tempo nella lista di Klopp, l’allenatore tedesco ex Borussia Dortmund guarda con attenzione anche in casa Juventus e precisamente a Paulo Dybala. L’argentino è tornato a fare la differenza a Torino sotto la gestione Sarri, dopo essere stato ad un passo dall’addio la scorsa estate quando stava per concretizzarsi il trasferimento al Manchester United.

Dybala è rimasto alla Continassa e adesso fa le fortune di Sarri, con la dirigenza bianconera al lavoro per blindare il numero dieci con il rinnovo di contratto e aumento dell’ingaggio fino a 10 milioni netti a stagione. Paratici non vuole più privarsi della ‘Joya’, ma un’offerta fuori mercato e intorno ai 120 milioni di euro potrebbe allettare la Juve e cambiare le carte in tavola. Cifra che può mettere sul tavolo il Liverpool in caso di cessione di Mane e che farebbe riflettere la ‘Vecchia Signora’…

