Calciomercato Juventus, clamoroso rifiuto | Dettagli e retroscena

Calciomercato Juventus, dalla Spagna arriva un clamoroso retroscena di mercato: a gennaio un calciatore del Barcellona ha rifiutato un’offerta bianconera

Nel mercato di gennaio sono stati molti i nomi accostati alla Juventus, da Rakitic a Paquetà, passando per Tonali e Pellegrini. Niente è stato concluso dalla dirigenza bianconera, che però ha lanciato un segnale chiaro: il focus del prossimo mercato sarà sul centrocampo. L’arrivo di Kulusevski a giugno va proprio in questa direzione, con Paratici che si è assicurato uno dei migliori talenti della Serie A strappandolo alla concorrenza di Inter e Napoli. Dalla Spagna, però, arriva un clamoroso retroscena di mercato: una stella del Barcellona avrebbe rifiutato la ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato Juventus, Rakitic ha detto ‘no’ a gennaio | Il retroscena

Il mercato di gennaio è stato agrodolce per la Juventus: per un Kulusevski che ha detto ‘si’ c’è una stella che ha detto ‘no’. Secondo quanto rivelato da ‘Sport’, infatti, Ivan Rakitic avrebbe rifiutato l’offerta dei bianconeri. Fabio Paratici avrebbe presentato un’offerta da 42 milioni di euro al Barcellona per il centrocampista croato nella scorsa finestra di mercato. I blaugrana, poi, avrebbero anche accettato l’offensiva della Juventus, ma Rakitic non ha voluto avallare il trasferimento in Italia. Il croato, infatti, sarebbe intenzionato a ritornare al Siviglia in estate e non vorrebbe prendere in considerazione nessuna altra destinazione.

Dalla Spagna son sicuri: la Juventus aveva l’accordo con il Barcellona per il trasferimento di Rakitic a gennaio, ma il croato avrebbe rifiutato il passaggio in bianconero.

