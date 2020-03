Calciomercato Juventus, in prestito dalla Spagna | Affare clamoroso

Il futuro del brasiliano torna in bilico, in estate potrebbe cambiare nuovamente squadra. La Juventus ci pensa e prepara il colpo in attacco

Dopo aver incantato con la maglia del Liverpool, Phillippe Coutinho non è riuscito a trovare una squadra fissa per dimostrare ancora il suo valore. Il brasiliano si è prima trasferito al Barcellona, dove ha siglato 21 reti in due stagioni, e poi è passato al Bayern Monaco attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto.

I tedeschi fino a questo momento lo hanno schierato 22 volte ed è andato in gol 8 volte, sono buoni numeri ma non così convincenti per un eventuale riscatto. La cifra, inizialmente prevista sui 120 milioni euro, sembrerebbe essere scesa negli ultimi mesi. Adesso il calciatore potrebbe partire anche con meno di 100 milioni, così come riporta Transfermarkt. In ogni caso, i bavaresi sembrerebbero intenzionati a sfruttare Coutinho solo fino alla scadenza del prestito senza andare oltre.

Calciomercato Juventus, idea Coutinho: le ultime

Con ogni probabilità, dunque, il futuro dell’esterno o trequartista brasiliano tornerà a essere in bilico nella prossima estate visto che, come riporta Sport.es, il Barcellona sembrerebbe intenzionato a cederlo nuovamente in prestito. Potrebbe esserci anche un ritorno in Serie A dopo l’esperienza nell’Inter, in particolare ci potrebbe provare la Juventus che vuole affermarsi sempre più come big di Europa.

I bianconeri sembrerebbero ormai decisi di andare avanti con il 4-3-3 e potrebbe arrivare un rinforzo importante per rendere ancor più efficace anche la fascia destra offensiva, visto che a sinistra è fissa la presenza di Cristiano Ronaldo. Dunque potrebbe esserci un tentativo per portare Coutinho a Torino con la formula del prestito, più eventuale diritto di riscatto.

Il brasiliano sarebbe sicuramente il giocatore ideale per le idee di Maurizio Sarri, in quanto le sue qualità gli permetterebbero di giocare di prima senza troppe difficoltà.

