Calciomercato Inter, non solo Juventus | Un altro top club punta Icardi

Mauro Icardi non sarà riscattato dal Paris Saint-Germain. Spunta una nuova pretendente per l’attaccante argentino, di proprietà dell’Inter: non c’è solo la Juventus

Un’estate bollente per Mauro Icardi. Dopo una prima parte di stagione entusiasmante con la maglia del PSG, l’attaccante argentino di proprietà dell’Inter non sarà riscattato dal club francese. Così il centravanti sudamericano dovrà capire in breve tempo il suo futuro: in pole ci sarebbe la Juventus, ma non è solo la big d’Europa pronta a fare follie per lui.

Calciomercato Juventus, a sorpresa il Real Madrid su Icardi

Mauro Icardi (Getty Images)Il Real Madrid sarebbe piombata sulle tracce di Icardi come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport. E così parte il duello a distanza, oltre per Pogba e Kane, anche per l’attaccante argentino con il PSG che non lo riscatterà per 70 milioni di euro. Al momento il club bianconero sarebbe in vantaggio sulle altre concorrenti: dovrebbe essere lui il partner d’attacco di Cristiano Ronaldo. Paratici avrebbe già avviato i primi contatti decisivi con la moglie-agente dell’argentino, Wanda Nara, che cura le dinamiche contrattuali di suo marito.

Il presidente del Real, Florentino Perez, sarebbe entusiasta nel versare 70 milioni di euro visto che, per esempio, Kane è valutato più del doppio: circa 150. Al termine della stagione Icardi tornerà all’Inter prima di conoscere il suo destino.

Sarà un’estate davvero bollente con numerosi colpi di mercato davvero importanti.

