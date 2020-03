Juventus, obiettivo italiano per la mediana | Ma c’è concorrenza top!

La Juventus sembrerebbe aver messo nel mirino il talento del Sassuolo: ma sulle sue tracce torna l’interesse della Premier League

La Juventus è sempre attenta ai giocatori da visionare e da acquistare per quanto riguarda i giovani talenti. Nelle ultime settimane l’interesse dei bianconeri sembrerebbe essersi posato su un calciatore del Sassuolo. La concorrenza per il giocatore però, sembrerebbe arrivare dalla Premier League. Una squadra in passato interessata potrebbe tornare a farsi sotto e dare del filo da torcere all’obiettivo che sarebbe nella lista di Fabio Paratici.

Calciomercato Juventus, concorrenza per Locatelli: c’è anche l’Arsenal

Il calciomercato non si ferma mai. Con l’emergenza Coronavirus che ha portato alla sospensione dei campionati, i club si concentrano sui possibili prossimi acquisti. La Juventus sembrerebbe aver messo nel mirino il centrocampista del Sassuolo, Manuel Locatelli. Il calciatore ex Milan, al momento avrebbe una valutazione che si aggirerebbe intorno ai 20 milioni, ma i bianconeri sembrerebbero non essere gli unici ad aver puntato su di lui. Infatti la concorrenza per il club di Torino arriverebbe dalla Premier League, precisamente dall’Arsenal. I ‘gunners‘ già in passato si mostrarono interessati al centrocampista di De Zerbi ed ora sembrerebbero pronti a tornare sul giocatore.

Naturalmente l’interesse del club del nord Londra aprirebbe un’asta che farebbe alzare il prezzo del giocatore. Fabio Paratici quindi, se vorrà puntare sul giovane centrocampista azzurro per il prossimo anno, dovrà fare i conti con la concorrenza inglese portata dalla squadra di Mikel Arteta.

