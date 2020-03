Calciomercato, follia Inter | Arriva il colpo da 130 milioni

Sarà un’estate calda per l’Inter, che potrebbe fare dei movimenti di mercato importanti sia in entrata in uscita. Spunta una nuova idea: può arrivare il big

Si prevede un’estate molto calda per l’Inter, che sta vivendo una buona stagione e potrebbe muoversi sia in entrata che in uscita nella prossima sessione di mercato. Il big più discusso è Lautaro Martinez, che ha formato una grande coppia di attacco con Lukaku e ha incantato soprattutto nella prima metà di stagione.

L’argentino sembrerebbe l’obiettivo numero uno dell’attacco del Barcellona, potrebbe partire con la clausola da 111 milioni di euro ma le parti sono al lavoro per trovare altri accordi. I Blaugrana potrebbero trattare con i nerazzurri anche per la cessione di un top player della propria rosa.

Calciomercato Inter, asse caldo con il Barcellona: idea Ter Stegen

Un calciatore che potrebbe dire addio potrebbe essere Marc André Ter Stegen. Come riporta Don Balon, il tedesco non sembrerebbe soddisfatto dell’avventura con il club catalano e potrebbe salutare in estate. Antonio Conte sarebbe un suo estimatore e vorrebbe affidare a lui l’eredità di Handanovic.

Il portiere sarebbe valutato 80 milioni di euro e potrebbe chiedere 10 milioni di euro all’anno di ingaggio per cinque anni, il doppio rispetto a quanto prende ora con il Barcellona, ma l’Inter sarebbe pronta ad accontentarlo. Complessivamente, dunque, per la società di Milano sarebbe una spesa da 130 milioni di euro. I nerazzurri batterebbero così anche la concorrenza della Juventus, che era stata accostata al tedesco nelle scorse settimane.

Ter Stegen è considerato uno dei migliori portieri al mondo e anche con la maglia del Barcellona si è dimostrato decisivo in più occasioni, ma lui non sembrerebbe più contento dell’avventura spagnola e per questo potrebbe esserci l’addio.

