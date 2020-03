Calciomercato Juventus, CR7 e Georgina: è polemica | L’annuncio

Cristiano Ronaldo in quarantena, Georgina Rodriguez lancia un messaggio, ma è polemica: lei esce a fare shopping a Funchal.

La situazione in casa Juventus preoccupa e non poco. Dopo Daniele Rugani anche Blaise Matuidi è risultato positivo al Coronavirus. Ecco allora che tutti i giocatori e lo staff del club bianconero è in quarantena. Tra loro anche Cristiano Ronaldo, che dopo la sfida contro l’Inter è volato a Madeira.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, big a rischio | Top club pronto all’assalto

Coronavirus, polemica con Georgina

Il portoghese è volato a Funchal con famiglia al seguito. E via social la compagna Georgina Rodriguez ha voluto lanciare un messaggio su Instagram: “Nei momenti difficili resisti, abbi fede e cerca il lato positivo delle cose. È un buon momento per riflettere, valorizzare e ringraziare per quello che abbiamo. L’importanza delle piccole cose e dello stare con la famiglia. La salute è la cosa più importante, noi stiamo bene. Coraggio a tutti coloro che lottano contro il virus. I nostri migliori auguri di guarigione. Lontano ma sempre uniti”.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Non è però mancata la polemica. Ronaldo si trova in auto-isolamento visti i casi dei propri compagni di squadra, ma la compagna del campione portoghese è finita nel mirino della critica. Georgina infatti, come riferisce ‘Repubblica’ è stata vista nel centro di Funchal a fare shopping, sprovvista di mascherine.

La compagna del portoghese ha dunque violato il monito delle autorità portoghesi che per combattere il Coronavirus hanno invitato la popolazione a restare a casa.

LEGGI ANCHE >>> Emergenza coronavirus, nuova autodichiarazione | Scarica QUI il modulo per spostarsi

LEGGI ANCHE >>> Emergenza Coronavirus, UFFICIALE | Rinviati gli Europei