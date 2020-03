Calciomercato Milan, svolta ingaggi | Big pronti a dire addio!

Ivan Gazidis sembra intenzionato a tagliare gli ingaggi pesanti dalla rosa del Milan. A forte rischio i big rossoneri.

Tanta incertezza ed aria di rivoluzione in casa Milan, soprattutto dopo l’addio di Zvonimir Boban ed il possibile arrivo in panchina del tuttofare Ralf Rangnick che potrebbe avere un ruolo da allenatore-manager come avviene in Premier League. L’attuale dirigente Red Bull dovrebbe essere solamente il primo tassello di un cambiamento che coinvolgerà con ogni probabilità anche alcune colonne portanti della rosa rossonera. Secondo quanto riferito dal giornalista di ‘Sportmediaset’, Paolo Bargiggia, potrebbero infatti esserci un paio di addii ‘dolorosi’. Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

Calciomercato Milan, taglio netto: da Ibrahimovic al rischio Romagnoli

Ivan Gazidis sembra intenzionato a tagliare gli ingaggi pesanti dalla rosa del Milan e in tal senso il giornalista Mediaset dà per certi gli addii di Zlatan Ibrahimovic e Gianluigi Donnarumma. Entrambi i calciatori hanno ingaggi monstre ed in comune l’agente Mino Raiola, che sforano il tetto previsto dalla dirigenza rossonera che non vorrebbe andare oltre i 2 milioni di euro.

Il Milan fissa dunque un limite massimo che costringerebbe chiaramente il club ad apportare un corposo restyling alla rosa. Detto di Ibra e Donnarumma che sembra in partenza, in tal senso andrebbe monitorata anche la posizione di Alessio Romagnoli, che percepisce uno stipendio alto e sul quale aleggiano alcuni dubbi senza sottovalutare un eventuale nuovo interessamento della Juventus che nelle scorse sessioni lo aveva osservato a distanza.

