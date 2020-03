Inter, derby di mercato col Milan | Maxi affare per il gioiello bianconero

De Paul piace sia all’Inter che al Milan per la finestra estiva del calciomercato. I nerazzurri per il talento dell’Udinese potrebbero mettere sul piatto Radu e Pinamonti, il ‘Diavolo’ i cartellini di Gabbia e Krunic

La duttilità è uno dei maggiori pregi di Rodrigo De Paul. Caratteristica che ha catturato l’attenzione di tanti addetti ai lavori, tra cui Antonio Conte. L’argentino è il diamante pregiato dell’Udinese, capace di ricoprire con profitto diverse zone del campo. Qualità che non è passata inosservata agli occhi del tecnico dell’Inter, che da tempo lo ha segnalato a Marotta per il mercato estivo.

Tra gli estimatori di De Paul c’è anche il Milan, con Pioli che sarebbe ben felice di averlo a sua disposizione in caso di conferma sulla panchina rossonera anche nella prossima stagione. Il nazionale albiceleste è stato protagonista finora di un ottimo campionato, agendo nelle ultime uscite soprattutto da interno di centrocampo. Sono 5 le reti in 24 presenze complessive per il numero dieci, a cui si aggiungono anche 5 assist.

Calciomercato, derby Milan-Inter: le contropartite per De Paul

Inter e Milan potrebbero così duellare per il cartellino di De Paul la prossima estate, con l’Udinese che avrebbe fissato ad almeno 40 milioni di euro il prezzo del suo gioiello. Valutazione che le due milanesi possono abbassare inserendo delle contropartite tecniche gradite al sodalizio del patron Pozzo. L’Inter potrebbe mettere sul piatto Pinamonti dopo averlo ripreso dal Genoa, mentre tra i pali ai bianconeri può far comodo un altro giovane come Radu in caso di partenza tra i pali di Musso, seguito da vicino pure da Marotta come vice Handanovic. Ma anche il Milan avrebbe la possibilità di inserire dei giocatori che possono fare al caso dell’Udinese. Il baby Gabbia può essere un profilo interessante per la difesa di mister Gotti, oltre a Krunic: l’ex centrocampista Empoli sta trovando poco spazio e potrebbe ripartire da una realtà come quella di Udine. S’infiamma il derby all’ombra della Madonnina per De Paul.

G.M.