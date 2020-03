Calciomercato Inter, colpo in difesa | Nome nuovo dalla Spagna

L’Inter vuole tornare ad essere una protagonista in campo europeo: i nerazzurri sarebbero piombati sul difensore proveniente dalla Liga

L’Inter continua a pensare alla prossima stagione con la possibilità di acquistare innesti decisivi da regalare ad Antonio Conte. La società nerazzurra è sempre molto attiva sul fronte calciomercato dopo la sospensione forzata del campionato a causa dell’emergenza Coronavirus.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, Champions ed Europa League | Ecco il piano dell’UEFA

Calciomercato Inter, sprint per Lenglet

In caso di addio di Godin o Skriniar, l’Inter starebbe guardando in casa Barcellona per il centrale francese, Clement Lenglet, che ha collezionato finora 2501 minuti con tre gol complessivi all’attivo. Dopo l’arrivo di Quique Setien il suo minutaggio è diminuito a dismisura e così il club nerazzurro potrebbe provarci in vista della prossima stagione. Classe 1995, lo stesso giocatore vanta un’ottima esperienza a livello europeo avendo disputato tutte le gare dal primo minuto in Champions League tranne l’ultima contro il Napoli. Un centrale di qualità capace di far partire dalle retrovie l’azione offensiva: un profilo davvero interessante per Antonio Conte.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Mandzukic ‘chiama’ | Tentazione Qatar

Così, visto che Godin e Skriniar hanno tante pretendenti in Europa, l’Inter non vuole farsi trovare impreparata ad un loro possibile addio. Lenglet è il nuovo nome sulla lista di Marotta, sempre molto attivo sul mercato nerazzurro.

Al momento l’emergenza Coronavirus ha bloccato tutte le pratiche future, ma i piani dell’Inter sono ben chiari.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Coronavirus, rinvio o stop totale in Premier League | Gli scenari possibili

Calciomercato Milan, colpaccio in attacco | Lo ‘porta’ Donnarumma