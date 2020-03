Calciomercato Milan, big in partenza | Può andare via a zero!

Non è un momento facile per il Milan, che rischia di perdere il suo top player per una cifra bassa o addirittura a parametro zero

Il momento del Milan è delicato e ci sono problemi sia sul campo che fuori. Nonostante un netto miglioramento nel 2020, il campionato dei rossoneri sembra ormai compromesso visto che l’obiettivo della Champions League è ormai sfumato. Ora resta un posto in Europa League da raggiungere per salvare il salvabile.

La stagione dei rossoneri potrebbe migliorare in caso di successo in Coppa Italia, dove c’è ancora da giocare una semifinale di ritorno contro la Juventus dopo l’1-1 dell’andata. Nel frattempo si pensa al mercato e ci potrebbero essere problemi riguardo il calciatore più importante della rosa, ovvero Gianluigi Donnarumma.

Calciomercato Milan, per Donnarumma rinnovo lontano: ipotesi parametro zero per la prossima estate

Il portiere classe 1999 ha un contratto in scadenza nel 2021 e, come riporta La Gazzetta dello Sport, è difficile ipotizzare un rinnovo in questi mesi. Vista la situazione il suo valore potrebbe essere dimezzato e potrebbe partire in estate anche per una cifra intorno ai 20-25 milioni di euro.

Il rischio di perdere Donnarumma a parametro zero, però, si fa sempre più probabile con il passare dei mesi. Senza un accordo, infatti, il calciatore inizierebbe la prossima stagione da futuro svincolato e potrebbe trovare una nuova sistemazione liberamente.

Su di lui ci sono diverse big d’Europa che potrebbero tentare l’assalto per la prossima estate o eventualmente anche per ingaggiarlo a titolo gratuito un anno dopo.

