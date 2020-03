Milan, stangata dal Tas per l’attaccante: deve pagare 16,5 milioni

Prosegue il momento ‘no’ per Rafael Leao: è arrivata la decisione del Tas di Losanna riguardo alla disputa giuridica dell’attaccante con lo Sporting.

L’arrivo in estate di Leao al Milan era stato accolto con grande entusiamo: le aspettative riposte sul ventenne portoghese erano molto alte, come suggerito dai 35 milioni di euro sborsati dai rossoneri nelle casse del Lille. La stagione di Leao con il Milan, almeno fino allo stop per il ‘Coronavirus’, non ha rispecchiato le aspettative. Nelle 22 partite giocate con il ‘Diavolo’ sono state solamente due le reti dell’attaccante portoghese, ed i rimpianti superano di gran lunga le note liete.

Milan, stangata per Leao | Deve 16,5 milioni allo Sporting

Il momento negativo di Leao, però, non si ferma solamente al Milan ma entra anche nelle aule di tribunali. Come riporta ‘Record’, infatti, l’attaccante portoghese è stato condannato dal Tas di Losanna a risarcire la cifra monstre di 16,5 milioni di euro allo Sporting Lisbona. La vicenda in esame risale all’estate del 2018, quando Leao ha esercitato la rescissione unilaterale dallo Sporting dopo le aggressioni subite dalla squadra da parte dei tifosi.

I supporter ‘verde e brancos’ erano arrivati addirittura ad irrompere nel centro sportivo del club lusitano. Dopo essersi liberato dallo Sporting, Leao si era accasato al Lille a parametro zero. Lo Sporting non riteneva, però, che ci fossero gli estremi per una rescissione unilaterale da parte di Leao. La FIFA aveva dato ragione all’attaccante classe ’99, ma il Tas di Losanna ha ribaltato il verdetto e Leao dovrà risarcire il club lusitano.

