Calciomercato, Zidane può ‘beffare’ la Juventus | I dettagli

La Juventus continua a lavorare senza sosta in vista della prossima stagione, ma attenzione alla possibile beffa sul talentino: c’è un’altra big d’Europa

Saranno settimane e mesi davvero decisivi per quanto riguarda la ripresa del campionato bloccato improvvisamente a causa dell’emergenza Coronavirus. Nel frattempo, però, la Juventus cerca di lavorare in vista della prossima stagione con acquisti di livello per rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri.

Calciomercato Juventus, anche il Real su Aouar

Per la sessione estiva la Juventus aveva messo nel mirino il talento del Lione, Houssem Aouar, che ha entusiasmato tutti in Ligue 1 e Champions League attirando gli interessi delle big d’Europa. Sulle sue tracce, però, come svelato dal portale spagnolo ‘Don Balon’, ci sarebbe anche il Real Madrid.

Zinedine Zidane lo vorrebbe per regalargli una chance importante per avviare la sua consacrazione definitiva. In patria è considerato come il futuro della Nazionale francese di Deschamps ed, inoltre, ha origini algerine proprio come l’allenatore dei blancos e Karim Benzema. Attenzione, però, anche al Manchester City con Guardiola sempre in agguato per quanto riguarda i giovani talenti in circolazione.

Sarà un’estate davvero complicata tra la ripresa dei vari campionati e le dinamiche di mercato che potrebbero cambiare improvvisamente.

