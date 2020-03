Milan, colpo Gazidis | Torna in Italia per sostituire Romagnoli

Anche capitan Romagnoli non è certo della conferma al Milan. Gazidis potrebbe pescare all’Arsenal il sostituto: idea Mustafi

Nuovo ribaltone al Milan a fine stagione. Dopo il licenziamento di Boban, anche Paolo Maldini sembra destinato all’addio. Rivoluzione in dirigenza e in campo, con Pioli che difficilmente sarà riconfermato in panchina. C’è infatti Rangnick nei pensieri dell’Ad Gazidis, che avrà pieni poteri da Elliott nella scelta del nuovo allenatore.

Un progetto basato sui giovani e talenti di prospettiva, integrati con alcuni profili di maggiore esperienza sotto i 30 anni, che allontana la conferma di Zlatan Ibrahimovic. Ma oltre al fuoriclasse svedese, pure il futuro di altri senatori come Donnarumma e Romagnoli potrebbe riservare delle note dolenti ai tifosi rossoneri.

Calciomercato Milan, ipotesi Mustafi per la difesa

Ibra e i due nazionali italiani sono gestiti da Mino Raiola, che senza garanzie di competitività da Elliott potrebbe spingere per portarli via da Milano. Come per Donnarumma, senza rinnovo anche Romagnoli (in scadenza nel 2022) sarebbe in bilico soprattutto se dovesse arrivare in Via Aldo Rossi un’offerta allettante sopra i 40 milioni di euro.

Il Milan dovrebbe reperire in tal caso un sostituto in grado rimpiazzare Romagnoli, senza sforare comunque i parametri economici imposti dalle nuove direttive della proprietà. In questo contesto un nome che potrebbe fare al caso del Milan sarebbe quello di Shkodran Mustafi. Il tedesco classe ’92 rischia di avere meno spazio all’Arsenal considerando il probabile arrivo un nuovo difensore, con Umtiti in cima alla lista dei desideri di Arteta. Per l’ex Sampdoria si tratterebbe di un ritorno in Serie A: i ‘Gunners’ lo valutano circa 20 milioni di euro, prezzo che potrebbe però scendere in estate senza rinnovo visto il contratto in scadenza nel 2021. Il Milan vigila, in attesa di una possibile offensiva.

G.M.