Calciomercato, ultimatum sul rinnovo | Juventus al bivio

Calciomercato Juventus, occasione per i bianconeri: il domino delle trattative può far arrivare il giocatore a Torino, Paratici spera

La Juventus affila le armi in vista della campagna acquisti della prossima estate e anche delle successive. La pausa al calcio giocato non ferma le strategie di calciomercato, con i bianconeri intenzionati a rinforzarsi sempre più in futuro. Il CFO Fabio Paratici studia la situazione, pronto a cogliere le opportunità che dovessero presentarsi. In particolare in quei reparti dove un ricambio si renderà a breve necessario.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpaccio possibile: il top player apre all’addio

Calciomercato Juventus, Oblak ‘libera’ Ter Stegen: ecco come

In porta, per esempio, bisognerà arrivare ai saluti, presto o tardi, con Gigi Buffon. Alla ricerca di un portiere di livello, Paratici ha individuato in ter Stegen un sostituto ideale. Il portiere tedesco ha grande esperienza ed è uno dei top a livello europeo. Al momento sembra intoccabile a Barcellona, ma c’è un modo in cui potrebbe liberarsi ed essere disponibile da acquistare.

LEGGI ANCHE >>> Milan, nuovo affare con la Juventus: c’è un’altra squadra di mezzo

Secondo ‘El Gol Digital’, infatti, Oblak chiede all’Atletico Madrid un adeguamento di stipendio per rimanere e non accettare proposte dall’estero. Al momento, su di lui c’è il Chelsea, ma non è certo l’unica squadra interessata, visto il suo rendimento di altissimo profilo ormai da diverse stagioni. La clausola rescissoria del portiere sloveno è di 120 milioni di euro, il giocatore al tempo stesso chiede di non aumentarla (il club vorrebbe alzarla a 240 milioni). Qualora non si trovasse l’accordo tra il giocatore e i ‘Colchoneros’ Oblak potrebbe dire addio e trasferirsi. Magari alla stessa Juventus, o proprio al Barcellona, liberando, di fatto, Ter Stegen per i bianconeri.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, Dybala si prende la Juventus: messaggio chiaro

Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo: ecco fino a quando giocherà