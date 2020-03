Milan, nuovo affare con la Juventus | C’è un’altra squadra di mezzo

Idea Orsolini per il nuovo progetto del Milan. Il talento del Bologna può essere ‘riscattato’ in estate dalla Juventus

Il Milan si prepara all’ennesima rivoluzione. Pieni poteri in dirigenza all’Ad Gazidis dopo il licenziamento di Boban e il probabile addio al termine della stagione di Maldini. Difficile anche la conferma di Pioli, con Rangnick che resta in cima alla lista dei desideri dell’ex manager dell’Arsenal per la panchina.

Le linee tracciate da Elliot sono chiare, con la dirigenza che dovrà puntare su un progetto improntato sui giovani, con talenti di prospettiva e possibilmente potenziali campioni. Budget ristretto soprattutto sul tetto ingaggi, fissato a 2 milioni di euro. Il club di Via Aldo Rossi dovrà lavorare anche di fantasia, rintracciando nel panorama italiano ed internazionale profili funzionali al progetto.

Calciomercato Milan, obiettivo Orsolini: Gazidis bussa alla porta della Juve

Uno di questi potrebbe essere Riccardo Orsolini, fiore all’occhiello del Bologna, che a suon di prestazioni si sta confermando come uno dei giovani italiani più promettenti del campionato. La crescita esponenziale alla corte di Mihajlovic dell’esterno offensivo classe ’97 è sotto gli occhi di tutti, destando anche l’attenzione di Roberto Mancini in chiave Nazionale.

La Juventus per questo motivo non ha voluto perdere il controllo totale sul giocatore e può riacquistarlo questa estate grazie ad un gentlemen agreement con il Bologna per una cifra intorno ai 25 milioni di euro. Gli emiliani lo aveva riscattato per 15 milioni lo scorso giugno, facendogli sottoscrivere un contratto fino al 2022. Tra il Bologna e la Juve può inserirsi il Milan, che gli assicurerebbe un posto da titolare e rispetto ai felsinei un palcoscenico di maggior prestigio dove completare il percorso di maturazione. Un’offerta superiore ai 30 milioni di euro farebbe riflettere Paratici, con i bianconeri e il ‘Diavolo’ che sarebbero protagonisti dell’ennesimo faccia a faccia di mercato.

G.M.