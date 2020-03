Calciomercato, Dybala si prende la Juventus | Messaggio chiaro

Basta un gesto improvviso per cambiare il proprio futuro: così Paulo Dybala ha dimostrato una maturità fuori dal comune prendendosi la Juventus

L’emergenza di Coronavirus ha messo in ginocchio ogni aspetto della nostra vita quotidiana, così come il calcio giocato. Tanti i calciatori che si stanno allenando a casa in queste lunghe settimane provando a mantenersi in forma, ma non solo. Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” Paulo Dybala si è reso protagonista di una videochiamata di gruppo per mostrare la sua vicinanza all’Italia e all’Argentina. Un gesto davvero importante che l’ha portato così ad essere, sempre di più, al centro delle vicende extra-calcistiche del Paese.

Calciomercato Juventus, la voglia di Dybala

Dopo che nella scorsa estate l’attaccante argentino è stato ad un passo dal trasferimento al Manchester United, Dybala ha mostrato nelle ultime ore di essere molto legato all’Italia lanciando messaggi emozionanti al lavoro dei medici e degli infermieri: “Oggi siamo tutti tifosi di un’unica squadra, per il Paese. Non c’è diversità di partito, squadra o giornali”.

Nei prossimi giorni conoscerà l’esito del tampone, ma per ora Dybala sta trascorrendo le sue ore in casa tra allenamenti e pianoforte come ha svelato durante la sua diretta su Instagram grazie alla sua maestra Oriana. Negli ultimi mesi è maturato sia in campo, ma soprattutto fuori dal campo essendo portavoce anche di vicende delicate. La Joya, infine, ha salutato tutti dando un nuovo appuntamento che arriverà nei prossimi giorni: “La prima cosa da fare è ringraziare i medici, i volontari, chi negli ospedali che sta rischiando la sua salute. Queste persone stanno aiutando tantissima gente ma anche noi possiamo aiutare loro, stando a casa con la famiglia. Voglio salutare tutti quelli che in questi giorni hanno perso un caro, tutti coloro che stanno traversando un brutto momento: avete tutto il nostro appoggio. È difficile in questo momento trovare le parole, dare un consiglio”.

Ora il suo futuro sembra sempre più alla Juventus legandosi per tanti anni ancora ai colori bianconeri.

