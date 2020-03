Calciomercato Juventus, colpaccio possibile | Il top player apre all’addio

La Juventus fiuta l’opportunità sul mercato: Fabio Paratici potrebbe dare l’assalto al giocatore del Bayern Monaco in estate

Il calciomercato è una giungla di rischi e opportunità, e la Juventus vuole rimanere fra le massime protagoniste del calcio europeo. Per questo motivo Fabio Paratici, nei panni dell’Indiana Jones del mercato calcistico, è sempre pronto ad anticipare le concorrenti nella corsa ai diamanti più luminosi. Una di queste opportunità potrebbe arrivare dalla Germania ed, in particolare, dalla rosa del Bayern Monaco.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, assalto del Barcellona per il gioiello della Serie A

Calciomercato Juventus, Alaba non rinnova col Bayern? | Le sue dichiarazioni

La grande opportunità di mercato per la Juventus potrebbe essere rappresentata da David Alaba. L’eclettico giocatore austriaco, infatti, è in scadenza con il Bayern Monaco e in un’intervista rilasciata a ‘GQ’ apre all’addio: “Sto bene a Monaco, ma potrei prendere una strada diversa”. E così un intoccabile della formazione di Flick potrebbe di colpo essere messo sul mercato.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, pericolo Liverpool | Super offerta per sostituire Mane

David Alaba sarebbe il profilo ideale per la Juventus: il 27enne del Bayern sa ricoprire con grande sicurezza praticamente tutti i ruoli del centrocampo e, allo stesso tempo, sa agire perfettamente anche sulle fasce. Inoltre Alaba, pur essendo un classe ’92 ha maturato un’esperienza internazionale impressionante e rappresenterebbe un grande colpo per tutte le big. Proprio per questo sull’austriaco sarebbe vivo anche l’interesse di Barcellona e Real Madrid, in un ‘Clasico’ di mercato in cui però si è inserita la Juventus.

Alaba ha annunciato che potrebbe cambiare aria a fine stagione e la Juventus, intanto, sarebbe pronta a fare carte false per il giocatore del Bayern Monaco.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, Zidane può ‘beffare’ la Juventus | I dettagli

Emergenza Coronavirus, taglio stipendi Inter | Risparmi super!

Calciomercato Juventus, clamoroso rifiuto | Dettagli e retroscena