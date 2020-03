Calciomercato Inter, l’ultima idea di Marotta | Ritorno da sogno!

L’Inter continua a trattare con il Barcellona per la cessione di Lautaro Martinez, ma l’ultima idea di Marotta sarebbe un ritorno in nerazzurro clamoroso.

La trattativa fra Inter e Barcellona per Lautaro Martinez terrà banco per i prossimi mesi e si candida come trasferimento dell’anno. L’operato di Beppe Marotta sarà sotto i riflettori ed il direttore sportivo nerazzurro vuole uscirne da vincitore. Per mettere le mani sull’attaccante cresciuto nel Racing de Avellaneda, il club catalano dovrà sborsare un bonifico faraonico. L’ultima idea degli uomini di mercato della ‘Benamata’, però, è quello di inserire nell’operazione un top player da regalare ad Antonio Conte.

Calciomercato Inter, Lautaro al Barca potrebbe riportare Coutinho

La volontà espressa da Lionel Messi alla dirigenza blaugrana è chiara: il suo prossimo partner d’attacco deve essere Lautaro Martinez. L’Inter per privarsi dell’attaccante argentino vuole 150 milioni di euro, senza ammettere sconti. L’ultima pazza idea di Marotta, però, sarebbe quella di inserire nell’operazione un top player di proprietà del Barcellona. Come rivela ‘Tuttosport’, infatti, l’Inter sarebbe intenzionata a chiedere Philippe Coutinho ai blaugrana.

Il trequartista brasiliano rimane tuttora il più grande rimpianto della gestione Ausilio: l’Inter, infatti, lo ha ceduto nel 2013 al Liverpool per soli 13 milioni. Per inciso, il valore attuale di Coutinho è di 120 milioni. Pari alla cifra richiesta dal Barcellona al Bayern Monaco per il riscatto del cartellino del carioca. La volontà dei tedeschi, al momento, è quella di non esercitare la clausola e quindi di salutare il brasiliano. L’Inter potrebbe, così, chiedere al Barcellona un prestito oneroso biennale e riportare Coutinho a ‘San Siro’.

La storia di Coutinho e l’Inter potrebbe non essere finita e, anzi, potrebbe vivere un secondo e più glorioso capitolo.

