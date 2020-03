Calciomercato Inter, super piano di Marotta | Un top player a parametro zero

L’Inter sembrerebbe alla ricerca di un nuovo attaccante per il post Lautaro Martinez: il bomber potrebbe arrivare dalla Premier a parametro zero

Nella prossima sessione di calciomercato estiva, l’Inter potrebbe perdere uno dei migliori attaccanti in rosa. Infatti Lautaro Martinez sarebbe da tempo nel mirino del Barcellona, che in estate sarebbe pronto a pagare la clausola di 111 milioni per arrivare all’argentino. I nerazzurri quindi, dovranno assicurarsi un degno sostituto del ‘toro’. Interessa un attaccante della Premier League che potrebbe addirittura arrivare a parametro zero, ma bisognerà attendere il 2021.

Calciomercato Inter, Aubameyang a costo zero: ma non subito

Il primo obiettivo del calciomercato dell’Inter, sarà trovare il sostituto di Lautaro Martinez, qual’ora l’argentino dovesse partire in direzione Barcellona. I nerazzurri sembrerebbero aver posato gli occhi sull’attaccante dell’Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang. Il numero quattordici dei ‘gunners’, nel 2021 vedrebbe scadere il proprio contratto con la squadra inglese che, secondo quanto riportato dal ‘The Sun‘, si sarebbe rassegnata all’idea di perderlo a parametro zero. Il club del nord di Londra vorrebbe trattenere il giocatore fino a fine contratto, a meno che non arrivi un’offerta di almeno 80 milioni di euro. I nerazzurri quindi starebbero pensando di rimandare l’assalto all’attaccante del Gabon al prossimo anno.

La concorrenza, vista la caratura del giocatore, è naturalmente molta ed in prima linea ci sarebbe proprio quella del Barcellona, pronta a dare battaglia a Beppe Marotta. Vedremo se i nerazzurri saranno disposti a pagare subito l’attaccante per anticipare le concorrenti o deciderà di rimandare il tutto al 2021.

