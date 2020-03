Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo | Ecco fino a quando giocherà

L’ambizione di Cristiano Ronaldo è crescente nonostante i 35 anni compiuti a febbraio. Ma quando si ritirerà CR7? La rivelazione dell’ex compagno.

35 anni compiuti lo scorso febbraio ed una voglia di essere al top da campione assoluto. Cristiano Ronaldo sembra proprio non voler invecchiare tanto da mantenere un rendimento altissimo anche in una fase di carriera che per altri campioni è stata quella del declino. CR7 fino a prima della sosta forzata per Coronavirus, ha messo in scena una stagione da urlo a dispetto dell’età condita da ben 25 reti in 32 apparizioni con la maglia della Juventus. Un bottino di tutto rispetto, utilissimo ai bianconeri soprattutto per fronteggiare gli assalti in Serie A di Lazio ed Inter. Nelle ultime settimane si è però parlato anche di un possibile futuro lontano dalla Juve, con Ronaldo nel mirino dell’Inter Miami di Beckham. Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, assalto del Barcellona per il gioiello della Serie A

Calciomercato Juventus, Ronaldo pronto a giocare fino ai 40 anni

La tenuta fisica, mentale e psicologica di Cristiano Ronaldo è unica nel suo genere per un calciatore di quell’età e con quel kilometraggio nel motore. Ciononostante l’ambizione del portoghese resta altissima con ancora tanti titoli nel mirino. A confermarlo anche l’ex compagno Paulo Ferreira, che ai microfoni di ‘Goal’ ha fatto un’ipotesi sulla possibile data del ritiro di CR7: “Conosco Cristiano da molto tempo, so quanto è professionale. Fino a che il suo corpo gli consentirà di restare a questi livelli giocherà e credo possa durare ancora 4-5 anni. E’ un giocatore che tutti rispettano e temono perché può sempre decidere una partita”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Zidane può ‘beffare’ la Juventus | I dettagli

Ronaldo fino ai 40: “Per giocare ancora a questi livelli a 35 anni devi prenderti cura del tuo corpo. Lavorare sodo, riposare e mangiare correttamente. Se non si fa male può andare avanti fino a 40 anni”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, Rangnick e l’affare con l’Inter: i dettagli

Calciomercato Inter, sorpasso al Milan per il figlio d’arte