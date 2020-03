Calciomercato Milan, Rangnick può portare un nuovo terzino

Conti e Calabria non convincono: Milan a caccia di un terzino destro, se dovesse arrivare Rangnick possibile assalto a Klostermann del Lipsia.

Con le prestazioni di Andrea Conti e Davide Calabria tutt’altro che positive, il Milan è a caccia di un terzino destro. Le prove dei due giocatori in rosa non sono state all’altezza e la dirigenza rossonera studia un nuovo colpo per la corsia difensiva. Certamente bisognerà prima capire chi siederà sulla panchina milanista e come sarà strutturata la dirigenza, ma se il nuovo tecnico dovesse essere Ralf Rangnick, allora non è da escludere l’assalto ad un suo pupillo.

Calciomercato Milan, Klostermann con Rangnick

Il nome in questione è quello di Lukas Klostermann, terzino destro tedesco in forza al Lipsia. Classe 1996, in grado di giocare su tutto il fronte difensivo, Klostermann ha una valutazione che si aggira tra i 30 e i 35 milioni. Sotto la guida di Rangnick, il difensore ha disputato la sua miglior stagione in carriera fino ad ora ed è riuscito anche a confermarsi nella nazionale tedesca.

Di certo la valutazione resta elevata, ma il giocatore ha un contratto con il Lipsia sino al giugno 2021. Se volesse già far capire di non voler rinnovare il proprio contratto, il club tedesco sarebbe costretto a cederlo per riuscire a monetizzare, altrimenti rischierebbe di perderlo a zero l’estate successiva.

Calciomercato Milan, via uno tra Conti e Calabria

Appare comunque abbastanza certo che, indipendentemente da chi siederà sulla panchina del Milan, il futuro in rossonero di Andrea Conti e Davide Calabria appare tutt’altro che certo. Almeno uno dei due terzini sembra destinato a lasciare il club meneghino, ma non è escluso che possano partire entrambi. E proprio la cessione di uno dei due giocatori garantirebbe parte dei fondi necessari da investire sul nuovo terzino destro.

Su Calabria si era parlato di un interesse del Siviglia e, visti i buoni rapporti tra i club, non è escluso un nuovo tentativo in estate.

