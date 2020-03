Calciomercato, Messi si oppone | Salta il colpo in Serie A

Calciomercato, Lionel Messi dice di no ad un acquisto da parte del Barcellona in Serie A: il profilo del giocatore non lo convince

Molti club, nella pausa forzata del calcio per l’emergenza coronavirus, ragionano già in vista della prossima stagione per innesti di calciomercato. Ciò in Italia come negli altri paesi europei, le grandi manovre coinvolgono tutti. Il Barcellona in particolare pensa a diversi cambiamenti per il futuro che verrà e guarda con interesse a numerosi giocatori in Serie A. Il primo nome, quello più caldo, è ovviamente quello di Lautaro Martinez, l’attaccante dell’Inter destinato ad essere uno dei crack internazionali dei prossimi anni. L’argentino non è l’unico profilo seguito con grande interesse dal Barça nel nostro campionato. Ma Lionel Messi, pare, avrebbe posto il veto su uno di loro, stando a quanto riportato da ‘Don Balon’.

Calciomercato Lazio, Messi dice no a Luiz Felipe

Il giocatore al quale la ‘Pulce’ avrebbe detto no è Luiz Felipe. Il difensore centrale della Lazio sta disputando una grande stagione e i blaugrana avrebbero messo gli occhi su di lui, in vista di una sostituzione futura di Gerard Piquè, per il quale l’età comincia ad avanzare.

Il brasiliano dei biancocelesti ha mostrato grandi potenzialità e notevoli progressi nell’annata in corso, diventando uno dei giocatori più affidabili per Simone Inzaghi. Ma secondo Messi, non avrebbe ancora l’esperienza necessaria per confrontarsi ad altissimi livelli come giocare nel Barcellona richiede. Il club catalano tiene in grande considerazione il parere tecnico del suo fuoriclasse e per questo motivo, dunque, potrebbe mollare il colpo. Un sospiro di sollievo per la Lazio, che potrebbe dunque vedere scomparire una minaccia che sembrava concreta.

