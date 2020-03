Calciomercato, tentazione Barcellona per il difensore | Le parole dell’agente

Il Barcellona è sempre più intrigato da un talento della Serie A e l’agente del giocatore dichiara: “Il loro interesse è un onore”.

Il Barcellona è pronto a fare shopping in Serie A: i catalani si apprestano a fare una rivoluzione nel calciomercato estivo. I talenti del calcio italiano iniziano ad essere parecchi ed i grandi club interessati crescono a vista d’occhio. Il Barcellona, ad esempio, non ha puntato solamente Lautaro Martinez: i blaugrana vogliono ringiovanire il reparto difensivo e per farlo avrebbero individuato il centrale della Lazio.

Calciomercato Lazio, Luiz Felipe tentato dal Barcellona | Le parole dell’agente

La Lazio di Simone Inzaghi, fino all’interruzione dovuta al ‘Coronavirus’, ha disputato un campionato straordinario. Fra i segreti dei successi biancocelesti c’è anche un reparto difensivo tra i più solidi in Serie A. E questo è dovuto da un Acerbi pressoché perfetto e dalla grande crescita di Luiz Felipe, che a soli 22 anni si è preso la maglia da titolare a suon di grandi prestazioni. L’interesse del Barcellona è stato solamente una conseguenza delle buone gare del difensore brasiliano.

L’agente di Luiz Felipe – Stefano Castagna – ha parlato a ‘Mundo Deportivo’, rivelando: “L’interesse del Barcellona è un onore, ma il giocatore al momento ha in testa solo la Lazio e la vittoria del campionato”. Luiz Felipe è consapevole della grande occasione che hanno i biancocelesti in questa stagione, ma anche che sul mercato è molto ricercato. “Il Barcellona è il Barcellona, anche se per ora i blaugrana non mi hanno parlato. Prima dell’emergenza Coronavirus, però, molti club europei hanno contattato la Lazio. Non ci sono molti centrali sul mercato”. Claudio Lotito è a conoscenza dell’appeal di Luiz Felipe e per il centrale brasiliano vuole almeno 40 milioni di euro. La concorrenza per il difensore biancoceleste, però, potrebbe farne lievitare il prezzo.

Luiz Felipe è concentrato sulla Lazio e sulla corsa scudetto, ma a fine stagione potrebbe partire: c’è il Barcellona che lo aspetta!

