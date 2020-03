Calciomercato Inter, addio Lautaro | Non solo Vidal, il sogno dal Barcellona

L’Inter pensa già al post Lautaro Martinez: l’ad nerazzurro Beppe Marotta non vuole farsi trovare impreparato, il sogno arriva dal Barcellona

L’Inter vuole continuare ad essere protagonista cercando così di rinforzare la rosa di Antonio Conte con innesti di prima fascia. Al primo anno la gestione dell’allenatore nerazzurro è stata entusiasmante con un ruolino di marcia incredibile, che si è fermato soltanto nei due scontri diretti contro Lazio e Juventus. L’obiettivo resta quello di tornare a recitare una parte importante in campo europeo: così la qualificazione in Champions League è vitale per provare colpi da urlo.

Calciomercato Inter, Coutinho il profilo perfetto per Conte

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport il futuro dell’attaccante argentino, Lautaro Martinez, resta sempre in dubbio con il Barcellona in pole per soffiarlo ai nerazzurri. E così lo stesso ad Beppe Marotta potrebbe provare il doppio colpo blaugrana cercando di inserire nella trattativa l’ex Philippe Coutinho, attualmente in prestito al Bayern Monaco. Il brasiliano tornerà sicuramente alla base al termine della stagione e così l’Inter potrebbe approfittarne regalando allo stesso Conte un giocatore perfetto per il 3-4-2-1 per dire addio senza problemi a Lautaro. Proprio in maglia nerazzurra il talento sudamericano si era fatto notare all’inizio della sua carriera prima della consacrazione totale al Liverpool.

Il ritorno a Milano potrebbe avvenire anche dopo un possibile rinnovo contrattuale di Coutinho fino al 2024. Così la strategia del club blaugrana sarebbe quella di cederlo con diritto o obbligo di riscatto intorno ai 50 milioni di euro, senza effettuare così una minusvalenza. E così, dopo aver seguito a lungo Arturo Vidal a gennaio, l’Inter proverà un nuovo colpo da Barcellona.

Infine, l’altro sogno di Marotta resta l’altro brasiliano Arthur, classe 1997, che non è entrato nelle grazie del neo-allenatore del Barcellona Quique Setien.

L’Inter ci proverà fino alla fine per far dimenticare ai tifosi l’errata cessione di Coutinho negli anni scorsi.

