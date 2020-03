Calciomercato Inter, anche il Manchester United sogna Griezmann

L’Inter avrebbe messo gli occhi su un attaccante del Barcellona: ma una squadra avrebbe già preservato per lui la maglia numero sette

La finestra estiva di calciomercato dell’Inter potrebbe ruotare per gran parte intorno a Lautaro Martinez. L’argentino avrebbe riscosso l’interesse di molti top club europei, su tutti il Barcellona, che lo vorrebbe come nuovo numero 9. Anche in casa Inter però si starebbe osservando un attaccante del Barcellona, Antoine Griezmann. I blaugrana sembrerebbero essere disposti a prendere in considerazioni offerte, partendo da una base di circa 100 milioni. Secondo quanto riporta ‘El Mundo Deportivo’, ci sarebbe un top club europeo ad anticipare Beppe Marotta. Infatti il Manchester United avrebbe già preservato per il campione del mondo francese, la maglia numero sette, che al momento apparterebbe ad Alexis Sanchez.

Una decisione, qual’ora dovesse concretizzarsi l’operazione, che allontanerebbe l’attaccante cileno dal ritorno ai ‘Red Devils’, rendendo così più probabile una sua permanenza all’Inter.

