Calciomercato Milan, il colpo arriva dal Barcellona | Ma che concorrenza

Il Milan studia i colpi per la prossima estate: nel mirino un calciatore del Barcellona, ma la concorrenza è agguerrita

Non è un momento facile per il Milan, che sta risolvendo le questioni societarie e poi potrà pensare a quelle sul campo, con la speranza che il campionato riparta per ottenere un posto in Europa League. L’obiettivo Champions League è ormai andato e ora bisogna quantomeno raggiungere la sesta posizione e provare a fare bene in Coppa Italia per salvare l’annata.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Paratici anticipa Zidane | Bernardeschi l’asso nella manica

Nel frattempo si continuano a studiare colpi di mercato per la prossima stagione, potrebbe essere un’estate molto calda visto che si potrebbero portare a termine tante operazioni per cercare un salto di qualità importante. I rossoneri vogliono raggiungere la massima competizione europea che manca ormai da troppi anni e un rinforzo potrebbe arrivare dal Barcellona.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, rebus Ibrahimovic | La sua possibile decisione

Calciomercato Milan, idea Rafinha: affare da 16 milioni!

Il Milan potrebbe pensare di ingaggiare Rafinha, ex calciatore dell’Inter ma ora in forza al Celta Vigo, prestato dal Barcellona. I Blaugrana vorrebbero cedere il trequartista in estate, il brasiliano ha anche una clausola rescissoria di 16 milioni di euro che può essere sfruttata, così come riporta il Mundo Deportivo.

LEGGI ANCHE >>> Milan, Pallone d’Oro rubato | L’accusa a Berlusconi

Dalla Spagna parlano di sondaggi effettuati da diverse squadre di Serie A, ma oltre ai rossoneri potrebbero esserci anche società come Napoli, Fiorentina, Roma e Lazio. C’è da stare attenti anche alla concorrenza che potrebbe arrivare dalla Premier League.

Rafinha in passato ha avuto un buon rendimento in Serie A con la maglia dell’Inter, conosce il campionato italiano e per questo può essere un innesto importante.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, stop spese folli | ‘Piano’ clamoroso della FIFA

Calciomercato Inter, idea dalla Bundesliga | Conferme dalla Germania