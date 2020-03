Calciomercato Inter, idea dalla Bundesliga | Conferme dalla Germania

Anche dalla Germania arrivano conferme sulla possibile partenza di Corentin Tolisso dal Bayern Monaco. L’Inter osserva con attenzione.

Occhi sul centrocampo per l’Inter. La dirigenza nerazzurra, nonostante l’arrivo a gennaio di un pezzo pregiato come Eriksen, continua a monitorare e sondare eventuali occasioni di calciomercato nella zona mediana del campo. Solamente due mesi fa infatti Conte ha accolto in nerazzurro il polivalente danese, mentre per giugno Marotta e soci potrebbero andare a caccia di un mediano dalle caratteristiche diverse. Tra i nomi papabili negli ultimi giorni è spuntato con forza quello di Corentin Tolisso del Bayern Monaco. Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

Calciomercato Inter, arrivano conferme: Tolisso può partire

Nella giornata di ieri in particolar modo è stato ipotizzato un possibile scambio tra Tolisso e Ivan Perisic, esterno offensivo croato in prestito con riscatto proprio tra le fila del Bayern Monaco, che i tedeschi vorrebbero trattenere ma senza spendere l’intero importo dell’accordo stipulato in estate. Oggi invece sono arrivate piccole conferme sul nome del centrocampista francese direttamente dalla Germania.

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sports Deutschland’, è molto probabile che Tolisso lasci il Bayern. Il ragazzo non è soddisfatto della sua situazione e lo stesso club teutonico lo lascerebbe andare in estate. L’Inter resta quindi alla finestra essendo interessata al calciatore, anche se la pista non è ancora concreta. Il classe 1994 transalpino non sta vivendo una stagione felicissima con appena 13 presenze e 637 minuti disputati in Bundesliga. Le presenze salgono a 24 sommando però tutte le competizioni.

